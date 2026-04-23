Врачей — на учебу, справку — за 10 дней. Минздрав переписал правила тестирования на ВИЧ
Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный порядок прохождения медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ уже опубликован ведомством.
Согласно нововведениям, врачи-консультанты, работающие с ВИЧ-положительными пациентами, отныне обязаны пройти дополнительную программу повышения квалификации. Ее продолжительность — не менее 72 часов. Курс направлен на углубление знаний в области взаимодействия с такими больными.
Кроме того, приказ устанавливает предельный срок выдачи справки с итогами обследования. Документ с результатами должен быть передан пациенту не позже чем через 10 дней после его первого обращения в медучреждение.
