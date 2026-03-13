Врачи без записи и 500 призов: чем удивил третий медфорум в Дубне

В Дубне 12 марта прошел третий медицинский форум в рамках народной программы Единой России «Здоровое будущее». Мероприятие привлекло сотни жителей города.

В этот раз организаторы значительно расширили список специалистов: горожане могли получить консультации кардиологов, сосудистых хирургов, неврологов, урологов, онкологов и травматологов без предварительной записи.

По словам жительницы Дубны Елены Мищенко, главное преимущество таких форумов — доступность: можно попасть именно к тому врачу, который нужен.

Впервые на событие приехали высокие гости, в том числе Николай Ханин, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области. Он отметил, что Дубна внедряет передовые практики в сфере здравоохранения.

Отдельно работал детский центр здоровья. Юных пациентов принимали травматолог‑ортопед, педиатр и стоматолог. Атмосфера была дружелюбной — осмотр больше напоминал игру, поэтому дети не боялись приходить к врачам.

Для удобства жителей продумали логистику и привлекли волонтеров. Кроме того, в течение вечера на сцене проходила беспроигрышная лотерея. Участники выиграли более 500 призов от местных компаний.

Глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров поблагодарил всех пришедших и заверил, что подобные мероприятия будут продолжены.