Врачи без записи и 500 призов: чем удивил третий медфорум в Дубне
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В Дубне 12 марта прошел третий медицинский форум в рамках народной программы Единой России «Здоровое будущее». Мероприятие привлекло сотни жителей города.
В этот раз организаторы значительно расширили список специалистов: горожане могли получить консультации кардиологов, сосудистых хирургов, неврологов, урологов, онкологов и травматологов без предварительной записи.
По словам жительницы Дубны Елены Мищенко, главное преимущество таких форумов — доступность: можно попасть именно к тому врачу, который нужен.
Впервые на событие приехали высокие гости, в том числе Николай Ханин, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области. Он отметил, что Дубна внедряет передовые практики в сфере здравоохранения.
Отдельно работал детский центр здоровья. Юных пациентов принимали травматолог‑ортопед, педиатр и стоматолог. Атмосфера была дружелюбной — осмотр больше напоминал игру, поэтому дети не боялись приходить к врачам.
Для удобства жителей продумали логистику и привлекли волонтеров. Кроме того, в течение вечера на сцене проходила беспроигрышная лотерея. Участники выиграли более 500 призов от местных компаний.
Глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров поблагодарил всех пришедших и заверил, что подобные мероприятия будут продолжены.
«Медики работали до последнего пациента – все для того, чтобы сделать нашу медицину более понятной и удобной для жителей. Спасибо каждому, кто пришел на форум! Продолжим эту работу и дальше вместе с вами», — отметил он.