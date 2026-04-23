Врачи назвали древний секрет, который снимает усталость глаз после работы за компьютером

Сурьма (или кохль, каджал, кухл) — это традиционное средство, которое веками использовали для защиты глаз от солнца, инфекций и для красоты. Сегодня интерес к ней подогревают блогеры, предлагающие наносить порошок на слизистую века на ночь, чтобы снять напряжение от экранов. Однако врачи предупреждают: не вся сурьма одинаково безопасна.

Офтальмологи и токсикологи: основной риск — высокое содержание свинца в некоторых видах сурьмы. В журнале British Dental Journal описали случай, когда частицы порошка вызвали раздражение конъюнктивы. Авторы подчеркивают, что производство сурьмы часто не регулируется, а содержание свинца варьируется от 16 до 70%. При длительном использовании есть риск поражения нервной системы, особенно у детей.

Обзор в Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences (PubMed): авторы указали, что, несмотря на споры, связь между сурьмой и повышенным уровнем свинца в крови «скорее теоретическая, чем практическая угроза для здоровья», при этом признавая, что качество продукта — ключевой фактор.

Российские врачи-косметологи: отмечают, что сурьма может обладать антисептическими свойствами и помогать при блефарите, но предупреждают о риске раздражения слизистой при неправильном использовании. Некачественные продукты могут вызывать аллергию.

Вывод: использовать можно, но с умом, тщательно выбирая продукт.

Черная и красная сурьма: в чем разница?

Черная сурьма (на основе сульфида сурьмы или сажи). Самый распространенный вариант. Ее ценят за насыщенный цвет, который придает взгляду выразительность и создает эффект «дымчатого» макияжа. Считается, что черный пигмент лучше защищает глаза от яркого солнца, поэтому ей исторически пользовались и мужчины, и женщины в пустынях. В отзывах черную сурьму часто хвалят за лечебные свойства: она помогает при усталости, снимает зуд и покраснение.

Красная сурьма. Встречается реже. Ее оттенок варьируется от темно-красного до коричневого. Часто используется для более естественного, мягкого макияжа, особенно если хочется избежать яркой «драмы» черного цвета. Некоторые производители позиционируют красную сурьму как вариант для чувствительных глаз или для тех, кто хочет получить эффект легкого акцента.

Также бывает: карандашная и жидкая (часто с добавлением масел для легкости нанесения).

Как наносить сурьму и нужно ли смывать?

Вот простая инструкция для классического порошкового варианта:

Подготовьте палочку. Обычно используют тонкую стеклянную или деревянную палочку. Окуните ее в порошок.

Стряхните излишки. Аккуратно постучите палочкой, чтобы убрать лишнее.

Нанесите на слизистую. Плавно проведите палочкой по слизистой оболочке нижнего века — от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Проморгнитесь. Несколько раз моргните — так сурьма равномерно распределится.

Смывать или нет?

Лечебный/профилактический уход: Если вы наносите сурьму на ночь для снятия усталости и укрепления ресниц, смывать ее не нужно — она впитается и окажет свое действие.

Дневной макияж: Если вы используете сурьму для создания макияжа, смывать ее нужно вечером. Лучше всего для этого подходит миндальное или касторовое масло — оно растворяет пигмент и дополнительно питает ресницы. Как часто можно наносить? Для профилактики и снятия усталости — ежедневно на ночь. Для макияжа — по необходимости.

Сурьма против усталости от экранов

Долгая работа за компьютером или постоянное «залипание» в телефоне приводят к перенапряжению глаз, сухости, рези, ощущению «песка» и покраснению. Сурьма может помочь справиться с этими симптомами за счет нескольких эффектов.

Антисептические свойства помогают предотвратить инфекции и воспаления, которые могут развиться на фоне раздраженной слизистой.

Некоторые компоненты (например, камфора) создают легкий охлаждающий эффект и снимают усталость.

Сурьма способствует росту ресниц, что делает взгляд более ясным и выразительным. А вечерний ритуал нанесения сурьмы помогает расслабиться и подготовить глаза ко сну.

Защита от солнца

Черный пигмент сурьмы действует как естественный УФ-фильтр, поглощая часть вредного излучения. Именно поэтому ее веками использовали бедуины в пустыне: она помогала уменьшить ослепляющий эффект от яркого солнца и песка, а также снизить риск развития катаракты и других заболеваний глаз, связанных с воздействием ультрафиолета.