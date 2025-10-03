Врачи рассказали о неочевидных признаках больной печени

Определенные изменения на коже рук и ногтях могут быть ранними индикаторами нарушений в работе печени. Эти внешние признаки часто остаются без внимания, хотя сигнализируют о необходимости проверить здоровье органа, как пишет Surrey Live.

Специалисты из американской Кливлендской клиники указывают на несколько тревожных сигналов. Одним из них является необычное покраснение ладоней. Ярко-красные пятна не вызывают дискомфорта, но встречаются у 23% пациентов с циррозом и другими болезнями печени.

Еще одним признаком считаются ногти Терри. Пластины становятся матово-белыми, а их кончик — темным, при этом лунка у кутикулы пропадает. Иногда ногти деформируются, становясь выпуклыми и похожими на губку.

Кроме этого, на проблемы с печенью могут указывать изменение цвета кожи и сосудистые звездочки, которые появляются на руках, лице и теле. Эти внешние симптомы особенно важны, так как болезни печени часто развиваются скрыто.

