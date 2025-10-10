Всего два в день: кардиолог раскрыла преимущества привычного фрукта

Оказалось, что регулярное употребление яблок может стать простым способом укрепления здоровья. Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказала кардиолог Мария Чайковская.

По словам специалиста, всего два яблока в день способствуют снижению уровня холестерина. Этот простой пищевой привычки достаточно, чтобы улучшить эластичность сосудов. Особое внимание врач уделила содержащемуся в яблоках кверцетину. Ученые активно изучают его потенциал для профилактики и терапии болезни Альцгеймера.

Чайковская отметила, что яблоки относятся к числу наиболее изученных продуктов питания. Она призвала не недооценивать целебную силу природных соединений, которые в них содержатся. Отдельно кардиолог упомянула о доказанном антистрессовом эффекте яблочного аромата.

