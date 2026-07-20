«Выдохните». Набор 2–3 кг — это вода, а не жир: что скрывают весы?

Колебания массы тела у взрослого человека в пределах двух-трех килограммов чаще всего представляют собой естественный физиологический разброс. Как сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» врач Андрей Симаков, подобные изменения нередко фиксируются после приема алкоголя, употребления соленых продуктов, обильной еды или сбоев в питьевом режиме.

«Гликоген является формой резерва глюкозы, которая накапливается в мышечных волокнах и печени. Когда его содержание возрастает, вместе с ним удерживается и часть жидкости. Именно поэтому на весах видна прибавка, хотя в данном случае увеличение массы тела не связано с быстрым набором жировой ткани», – пояснил медик.

Специалист добавил, что разовое повышение веса, как правило, указывает не на лишние килограммы, а на задержку воды, уровень гликогена, потребление соли, объем пищи и особенности питьевого режима.

Ранее гастроэнтеролог Кашух сообщил о том, что один лишний кусок торта не превращается в жир мгновенно.