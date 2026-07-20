Исчезновение утренней эрекции — красный флаг: уролог назвал простой индикатор проблем с сердцем, гормонами и сном

Уролог Леонид Боханов назвал утреннюю и ночную эрекцию «простым и честным индикатором» мужского здоровья — ее регулярное исчезновение может сигнализировать о скрытых проблемах с сердцем, сосудами, гормональным фоном или даже об апноэ сна. По словам врача, так организм проверяет, все ли в порядке с нервной и кровеносной системой, а также с выработкой тестостерона. Об этом сообщает Lenta.ru.

Если утренние эрекции пропадают на длительный срок, специалист советует не игнорировать этот сигнал. За ним могут стоять серьезные нарушения: снижение уровня тестостерона, атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца или синдром обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание останавливается во сне на несколько секунд. Особенно опасно это для мужчин с храпом, лишним весом, сниженным либидо или хронической усталостью.

Боханов подчеркнул, что этот симптом — не повод для стыда, а важный повод для обследования. Утренняя эрекция не зависит от сексуального желания, она возникает рефлекторно во время фазы быстрого сна и отражает состояние сосудов и нервных окончаний. Если она исчезает, значит, организм посылает сигнал о сбое, который нельзя замалчивать.

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