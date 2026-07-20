Что скрывается за красивой упаковкой? В Нижегородской области изъяли около 70 кг небезопасного молока

Молочная продукция — один из самых скоропортящихся и чувствительных к качеству товаров. Она обязана быть безопасной, ведь от нее зависит здоровье людей. Но, как показала проверка Роспотребнадзора в Нижегородской области, далеко не все, что попадает на прилавки, соответствует нормам. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

С начала 2026 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовали почти 2600 проб молока и молочной продукции. Проверки велись по нескольким направлениям. По физико-химическим показателям — то есть по тому, что определяет истинную ценность продукта: массовая доля жира, белка, влаги — из 776 проб нарушения нашли в 18 случаях. Это всего 2,3%, но каждый такой случай означает, что продукт не дотягивает до заявленного качества.

Самые показательные результаты дала проверка на идентификацию — когда выясняют, действительно ли это молоко, а не смесь с растительными жирами. Здесь исследовали 313 образцов. И в девяти из них обнаружили следы растительных стеринов, что говорит о фальсификации. Доля нарушений составила 2,9%.

Что касается микробиологии — а это прямо уже вопрос безопасности, — то здесь проверили почти 1,3 тыс. проб. В 29 образцах нашли несоответствия: 2,2% от общего числа. Это значит, что такая продукция могла быть опасна для здоровья.

Однако все образцы успешно прошли проверку на санитарно-химические и радиологические показатели, а также на наличие ГМО, то есть по этим параметрам продукция безопасна. В итоге из оборота изъяли 24 партии — это почти 70 килограммов некачественной молочной продукции. По каждому нарушению приняты меры. Судя по всему, контроль в регионе работает жестко и системно. И хотя доля брака невелика, каждое такое изъятие — это шанс для производителей задуматься, а для покупателей — повод внимательнее смотреть на этикетки и не стесняться спрашивать сертификаты у продавцов.

Ранее сообщалось, что предприятие в Ростовской области обманывало систему и «омолаживало» молоко.