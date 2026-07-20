Бриллиант за $200 тыс во рту: туристы обманули продавца в Сингапуре и попались в аэропорту

Двое туристов из Индии провернули дерзкую кражу века в сингапурском ювелирном магазине — они вынесли бриллиант почти за $200 тыс (около ₽15,6 млн), спрятав камень во рту, но были пойманы в аэропорту Чанги при попытке улететь домой. Об этом сообщает The Straits Times.

Схема была продумана до мелочей: туристы пришли в магазин «Дианоче» в китайском квартале, предварительно изготовив в Индии поддельный бриллиант. Один из них держал фальшивку во рту. В магазине они попросили показать настоящий камень весом 4,95 карата, а когда продавец отвлекся, ловко заменили его на подделку. После этого заявили, что подумают о покупке, и покинули магазин. Подлинник весь это время находился во рту Рамникбхая.

Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали все манипуляции, и полиция быстро вышла на след. В тот же день пару задержали в аэропорту, когда они уже собирались сесть на рейс в Индию. Теперь одному из них грозит реальный срок, а второй ожидает приговора.

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