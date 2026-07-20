Скрытая угроза: угроза: почти 30 человек победили гепатит С в Нижегородской области

Гепатит С — это тот случай, когда болезнь способна десятилетиями жить внутри человека, никак не выдавая себя. Ни температуры, ни боли в боку, ни привычной всем желтушной окраски кожи. Только постепенное, но неуклонное разрушение печени, которое часто становится сюрпризом уже на поздней стадии. И поэтому каждый случай, когда вирус удается победить, — по-настоящему важное событие, особенно если речь идет о десятках людей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

С начала 2026 года бесплатный курс противовирусной терапии в Нижегородской области получили 119 человек. Лечение организовано в дневных стационарах нескольких крупных больниц и поликлиник — от Арзамаса до Нижнего Новгорода. И уже у 29 пациентов после завершения терапии вирус в крови не обнаружили. Это не просто цифры, это 29 семей, которые могут забыть о риске цирроза и рака печени, о постоянном наблюдении у врача и ограничениях в жизни.

Важно, что терапия доступна не только тем, кто уже знает о своем диагнозе. Каждый десятый год в рамках диспансеризации всех желающих старше 25 лет приглашают сдать анализ на гепатит С. С начала года такой скрининг прошли более 165 тысяч нижегородцев. И это особенно ценно, потому что большинство инфицированных даже не подозревают о проблеме — болезнь не дает о себе знать.

Откуда же берется гепатит С сегодня? За последние пять лет картина изменилась. На первом месте — не медицинские манипуляции, а, как ни странно, курительные девайсы: общие насадки, контакты слизистых с чужими биожидкостями. На втором — так называемая серая косметология: пирсинг, инъекции, маникюр и педикюр нестерильными инструментами. Даже пересадка органов и тканей — тоже возможный путь, хотя и редкий. Иными словами, риск есть у многих, кто хоть раз делал татуировку или посещал непроверенного мастера.

Напомним, что гепатит С больше не приговор. Современные препараты позволяют полностью избавиться от вируса за несколько месяцев, и государство предоставляет такую возможность бесплатно. Главное — вовремя сдать анализ. Потому что чем раньше обнаружена угроза, тем проще, быстрее и надежнее лечение. А значит, каждый из нас может обезопасить свое здоровье просто и без лишних затрат — достаточно одного визита в поликлинику.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье почти в 10 раз вырос охват скринингом на гепатит С.