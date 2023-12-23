Заболеваемость COVID-19 в мире выросла более чем на 50% за месяц

Количество случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% менее чем за месяц в сравнении с прошлым периодом. За последние 28 дней было зарегистрировано около 850 тысяч случаев новых заболеваний. Об этом сообщили представители ВОЗ в еженедельной сводке, передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что менее чем за 30 дней от COVID-19 умерло 3000 человек. Данный показатель уменьшился на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Сообщается также, что почти 120 тысяч человек оказались в больницах с установленным коронавирусом, из них более полутора тысяч находятся в отделении интенсивной терапии. Данные показали выросли более чем на 20% и 50% соответственно в сравнении с прошлым периодом.

По состоянию на 17 декабря 2023 года, по всему миру было зарегистрировано почти 800 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов летальных исходов. Гендиректор организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус полгода назад заявлял, что на самом деле от COVID-19 умерло, по меньшей мере, 20 миллионов человек.