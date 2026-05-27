Россияне не могут слезть с «пищевого наркотика» из-за ломки: врач объяснила, почему при ожирении невозможно остановиться

Российские власти решили взяться за детское ожирение всерьез. Согласно новым планам, во время обязательных медицинских осмотров детей в возрасте 6, 10, 15 и 17 лет будут прицельно обследовать на предмет лишнего веса. Особое внимание — к мальчикам: как выяснилось, ожирение в детстве, особенно у будущих мужчин, является самым постоянным фактором, разрушающим здоровье, который затем аукается в 40–50 лет. Но почему же современному человеку так сложно справиться с перееданием? Ответ на этот вопрос « Вечерняя Москва » узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

По ее словам, чтобы понять природу проблемы, нужно заглянуть в эволюцию. Механизм накопления жира закладывался веками как условие выживания: когда еды мало, организм поощряет ее поиск выбросом гормонов удовольствия за жирную и углеводную пищу. Сегодня охотиться не нужно, а норма калорий упала в разы, но генетическая память осталась. К тому же производители добавляют в продукты вкусовые усилители вроде глутамата натрия — это чистой воды обман мозга, который заставляет нас считать вредную еду качественной и свежей, постоянно ее искать. Добавьте сюда хронический кортизоловый стресс: организм не знает, когда закончится тревожная ситуация, и на всякий случай запасает жир. Получается идеальный шторм, в котором ребенок оказывается беззащитным.

Медик пояснила, что, когда жира становится много, он начинает работать как самостоятельная эндокринная ткань. Он моделирует гормональный фон и полностью меняет поведение человека. Мозг перестает слышать лептин — гормон насыщения. Возникает инсулинорезистентность, сбоит поджелудочная железа, и человек постоянно чувствует голод, особенно по сладкому и мучному. А параллельно меняется микробиом кишечника: на потоке высококалорийной пищи быстро размножаются вредные бактерии, которым нужен сахар, и они начинают управлять своим хозяином, заставляя его искать десерты. Запускается снежный ком: проблемы с сосудами, ожирение печени, атеросклероз, недостаточность кровоснабжения мозга. Человек попадает в замкнутый круг, где даже при полном понимании ситуации не может остановиться — у него начинается настоящая ломка, снять которую способна только пища, дающая выброс гормонов удовольствия.

По ее мнению, слезть с этой «иглы» можно, но придется приложить огромные усилия. Проблема в том, что большинство не готово их прилагать, ведь холодильник всегда под рукой. Диетолог предостерегает: популярные диеты только усугубляют ситуацию, создавая новый стресс и дефициты, на которые организм отвечает еще более активным запасанием жира и замедлением обмена веществ. Выход один — комплексный медицинский подход. Человеку с ожирением необходимо пройти обследование у эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога и диетолога. Только совместно они могут разработать грамотную программу, которая поможет избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. И тот факт, что государство решило ловить эту проблему в детстве — в 6, 10, 15 и 17 лет, — возможно, единственный реальный шанс разорвать порочный круг, пока он не затянулся навсегда.

