Ученые нашли бесплатный способ облегчить депрессию без таблеток

Британские ученые выяснили, что доступ к благоустроенным лесным зонам в пределах десятиминутной прогулки снижает потребность в антидепрессантах на 10%, а в препаратах от тревожности — на 6%, причем эффект сохранялся даже после переезда ближе к лесу, независимо от доходов и возраста. Об этом сообщает The Lancet Planetary Health.

Исследователи из Эдинбургского и Глазговского университетов проанализировали данные более 129 тыс. жителей Шотландии за пять лет. Сравнив частоту назначений лекарств у тех, кто жил рядом с лесопарками, и у тех, кто был дальше, они обнаружили устойчивую закономерность. Горожане, имевшие доступ к зеленым зонам, реже получали рецепты на антидепрессанты и анксиолитики. Эффект усилился, когда ученые проследили за теми, кто в течение исследования переезжал ближе к лесу — их потребность в медикаментах также снижалась.

Авторы связывают это не только с эстетикой, но и с возможностью прогулок, снижением уровня шума и улучшением качества воздуха. Они подчеркивают, что даже незначительное благоустройство — дорожки, скамейки, указатели — может дать измеримый результат. Врачи и градостроители теперь рассматривают лесные массивы как элемент общественного здравоохранения, особенно в мегаполисах, где нагрузка на психику особенно велика.



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