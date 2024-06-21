Женщине с пересаженной печенью помогли стать матерью в МОНИИАГ

К врачам акушерского физиологического отделения Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) была направлена 39-летняя женщина с редким наследственным заболеванием — болезнью Вильсона-Коновалова. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Известно, что несколько раз в течение жизни женщина переносила смертельно опасные осложнения: кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и прогрессирование болезни привели к необходимости пересадки печени в 2013 году и пожизненной иммуносупрессивной терапии, то есть лечения с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма.

Отметим, что несколько раз во время беременности у пациентки возникала угроза преждевременных родов. Однако благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов совместно с трансплантологами, кардиологами и неврологами женщина родила с помощью кесарева сечения здорового малыша на сроке, близком к 40 неделям.

На свет появился здоровый мальчик весом чуть более трех килограммов и ростом пятьдесят сантиметров. В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, а счастливая мама продолжит наблюдение у профильных специалистов.