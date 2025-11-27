«Я в тупике». Врач и телеведущая Елена Малышева была шокирована реакцией зрителей на свое абсурдное утверждение

В новом выпуске программы «Жить здорово!» доктору и телеведущей Елене Малышевой пришлось столкнуться с неожиданной реакцией зрителей, которая поставила ее в тупик. Выпуск с этим курьезным моментом можно найти на официальном ресурсе телеканала.

В новом выпуске программы «Жить здорово!», доступном на сайте телеканала, доктору и телеведущей Елене Малышевой пришлось столкнуться с неожиданной реакцией зрителей, которая поставила ее в тупик. Выпуск с этим курьезным моментом можно найти на официальном сайте телеканала.

Поводом для дискуссии стал вопрос одной из участниц передачи о потенциальной опасности инъекций семаглутида, используемых для снижения веса. Речь шла о возможном риске потери зрения. Малышева опровергла эти слухи, пояснив, что они основаны на единичном исследовании, в фокусе которого находились пациенты, уже имевшие офтальмологические патологии. Врач акцентировала, что делать глобальные выводы о вреде препарата на основании одного такого наблюдения — методически неверно.

Для наглядности объяснения этой ошибки Малышева привела аналогию с составом своей студии:

«Вот посмотрите на нашу студию, здесь сидит около 100 человек. Как вы этих людей опишете? Это белые люди, женщины. Мужчин у нас шесть. То есть это белые женщины, которые преобладают над мужчинами примерно в 10 раз. Вот это наша студия. Это значит, говорю я вам, что все население Земли, восемь миллиардов, — это белые люди, в основном женщины (...). Вы мне поверите?» — обратилась она к залу.

Несмотря на то что вопрос был риторическим и подразумевал очевидное «нет», публика в студии ответила утвердительно.

«Товарищи, я в тупике», — так отреагировала телеведущая.

В шутку она заметила, что, по-видимому, не заслуживает столь безоговорочного доверия со стороны своей аудитории.

Ранее сообщалось о том, что Елена Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак.