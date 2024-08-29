Жителей Подмосковья приглашают пройти онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи

Уже в предстоящую субботу в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдет День открытых дверей. Все жители региона старше 18 лет смогут пройти диагностику и получить консультацию. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что проходить диагностику необходимо регулярно даже если ничего не беспокоит. И в эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители региона смогут в двадцати четырех ЦАОПах.

В День открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. А ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно на данном сайте.