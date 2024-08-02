Жителям Котельников теперь доступно обследование на новом аппарате ультразвуковой диагностики

В Котельниковской городской поликлинике установили новый мобильный аппарат для проведения ультразвуковых исследований в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данный переносной аппарат УЗИ будут использовать для выездов на дом к маломобильным пациентам, а также для проведения в школах и детских садах медосмотров.

«Как и любая техника, а аппарат УЗИ безусловно относится к ней, со временем он устаревает. Появляются новые технологии, которые позволяют получить более четкое изображение. Прогрессивные программы позволяют лучше и более детально визуализировать различные образования. Он позволяет проводить все виды исследований, которые назначают врачи», — рассказывает врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.

В рамках УЗИ-диагностики выполняется обследование сердечно-сосудистой системы, женской репродуктивной системы, суставов. Пациенты детского возраста также проходят обследования в нашей поликлинике. Им по показаниям доступна сонография — это высокоинформативный метод, не оказывающий нежелательного воздействия на организм даже детей до года.