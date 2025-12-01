Зубная фея для взрослых: В печени пациентки Склифа обнаружили редчайшую опухоль с зубами

Как сообщает «Московский Комсомолец», в Институт скорой помощи имени Склифосовского была доставлена 36-летняя женщина, испытывавшая мучительные боли в брюшной полости.

Для постановки диагноза врачи провели эндоскопию, которая выявила в печеночных протоках пациентки множество мелких инородных структур непонятной природы. Наибольшее из образований достигало габаритов миндального ореха — 2 на 1,5 сантиметра.

Традиционный протокол лечения в подобных ситуациях предполагает обширное полостное вмешательство. Однако российские медики нашли инновационное решение: они провели манипуляцию без единого разреза. С помощью лазера патологические элементы были разрушены прямо внутри органа и затем аккуратно извлечены.

Результаты последующего гистологического анализа повергли специалистов в изумление. В составе извлеченных объектов были идентифицированы полноценные зубные клетки и ткани. Оказалось, что пациентка страдала от тератомы — особого вида опухоли, способной содержать в себе производные различных зародышевых листков, такие как волосы, ногти и зубы. Хотя тератомы обычно диагностируются в яичниках, их появление в печени у взрослого человека — казуистическая редкость. На сегодняшний день мировая медицинская практика насчитывает лишь четырнадцать таких уникальных прецедентов.

Ранее сообщалось о том, что врачи в Видном удалили женщине 20-сантиметровую миому матки.