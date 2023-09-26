«Доступный продукт»: названы полезные напитки для гипертоников

На сегодняшний день гипертония — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются не только люди в возрасте, но и молодое поколение. Борьба же с проблемой медикаментозным методом со временем наносит ощутимый ущерб здоровью.

Нутрициолог-остеопрактик Екатерина Старновская рассказала нам, как справляться со скачками артериального давления более щадящим образом. Существует целый ряд напитков, которые легко приготовить дома и которые не вредят организму человека.

«Точно так же, как есть кофе и энергетики, которые могут поднять давление, есть и напитки, способные справиться с гипертонией. Например, зеленый чай — в нем много антиоксидантов, поддерживающих и улучшающих работу сосудов. Также для этих целей подойдет холодный каркаде. Именно прохладный напиток, потому что в горячем виде он может, наоборот, вызвать гипертензию», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо прочего, специалист рекомендует гипертоникам употреблять ягодные чаи. Клюква, черная смородина, гранат и калина помогут снизить артериальное давление, не используя лекарства из аптек. Также полезными для упомянутой категории людей будут соки — более концентрированные помощники при скачках давления.

«Свекольный сок часто недооценивают, а ведь это доступный и полезный продукт. Он помогает расслабить и расширить сосуды, нормализовать давление благодаря образованию оксида азота. Полезен гипертоникам и брусничный сок. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, восстанавливает работу пищеварительной, нервной и эндокринной систем», — отметила специалист.

Бруснику, по словам Старновской, бессмысленно заваривать кипятком. Это нужно учитывать. Чтобы сохранить все натуральные и полезные свойства ягоды, ее необходимо употреблять без термической обработки.

Из экзотики подойдет ананас и его сок. Однако, в случае неожиданных скачков АД, навряд ли фрукт найдется на кухне среднестатистического обывателя.

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