«Снижает уровень стресса»: диетологи заявили, что тыква спасает от осенних депрессий

Осень — пора не только холодов и снижения иммунитета, но также стрессов и депрессий. Методов же укрепления нервной системы в холодное время года существует много, но некоторые из них оказываются весьма неожиданными.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, как тыква влияет на здоровье человека. По ее словам, данный овощ буквально незаменим в осенне-зимний период.

«Тыква содержит вещества, способные снимать стресс и укреплять нервную систему. Например, магний — он помогает регулировать работу нервных клеток и участвует в синтезе серотонина — нейромедиатора, отвечающего за настроение человека, «гормон счастья» в народе», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В состав продукта, напомнила эксперт, входят еще и антиоксиданты, защищающие нервные клетки от повреждения свободными радикалами, бета-каротин, витамин C, триптофан и витамины группы B. Последние поддерживают функционирование нервной системы и участвуют в регуляции настроения.

«В тыкве, хоть и в небольшом количестве, есть медь. Она необходима для образования миелиновых оболочек, защищающих нервные волокна. Недостаток элемента приводит к дисфункции нервной системы», — подытожила диетолог.

Со мнением Кондауровой согласилась и биолог Наталья Колман. Она напомнила, что тыква — это не только мякоть, но и семена. В них тоже хватает полезных веществ.

«Триптофан — предшественник серотонина. Уже благодаря ему данный овощ важен для нервной системы. В семенах же содержится еще тирозин — он тоже существенно влияет на настроение человека — и магний, который снижает уровень стресса», — подчеркнула собеседница.

Помимо прочего, Колман напомнила, что ученые всего мира называют главным источником поступления витаминов и минералов в организм именно продукты питания. В тыкве же содержатся и витамин А, и каротиноиды, и железо, и калий. Поэтому она отличается комплексным и довольно серьезным положительным воздействием на здоровье человека.

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