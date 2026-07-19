19 июля православные чтят Богородско‑Уфимскую икону Божией Матери — одну из главных святынь Уфимской земли

19 июля Православная Церковь празднует память Богородско‑Уфимской иконы Божией Матери — чудотворного образа, особенно почитаемого на Уфимской земле, пишет «Аиф». Согласно преданию, икона была обретена около 1621 года неподалеку от села Кадомцева, после чего оно стало называться Богородским. На месте явления забил источник, который верующие почитали как целебный. В начале XX века святыня была утрачена, но после 1990 года почитание возродилось: источник расчистили, построили часовню, а в 1993 году икону вновь внесли в список чтимых образов РПЦ.

Перед иконой молятся об избавлении от бедствий, болезней, душевного смятения, о защите городов и селений, помощи несправедливо обвиненным и возвращении надежды отчаявшимся. Поскольку праздник приходится на воскресенье, поста нет, но верующим советуют посетить литургию, примириться с ближними и проявить внимание к людям в скорби.

В этот день нельзя обвинять человека на основании слухов, позорить родственников или сотрудников прилюдно, насмехаться над чужими страхами и слабостями. Запрещено осквернять святые источники и территории вокруг них: мусорить, мыть автомобиль или обувь, оставлять на деревьях ленты и замки как жертву. Нельзя набирать слишком много святой воды из корысти или страха.

История образа связана с двумя преданиями: о девушке, увидевшей сон, и о крестьянине Стефане, которому явился таинственный голос. В конце XVII — начале XVIII века с иконы сделали списки, один остался в Богородском, другой перенесли в Уфу. Спор о подлинности привел к распрям, но образ почитали как Покровительницу Уфы. Ежегодно совершались многолюдные крестные ходы из города к месту явления.

После революции крестные ходы прекратили, храмы разрушили, иконы реквизировали, источник засыпали. Однако в 1993 году почитание вернулось. Сегодня в праздник принято посещать богослужение, молиться о невинно осужденных и о детях, особенно в трудных жизненных ситуациях.

Народные приметы середины июля — о росе, тумане, поведении животных — могут подсказать погоду, но, по мнению Церкви, они не определяют человеческую судьбу. Главное в этот день — молитва, милосердие и внутреннее покаяние. Не откладывайте извинение перед тем, кого вы несправедливо осудили, и помните: пока человек жив, путь к исцелению и возвращению не закрыт.

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