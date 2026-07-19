Сотрудники склада спасли десятки людей во время атаки БПЛА

В Котовске Тамбовской области сотрудники распределительного центра Павел Жмылев и Андрей Николаев проявили решительность во время атаки беспилотников — они организовали укрытие для десятков работников и не позволили им выйти на открытое пространство, где им грозила опасность. Их действия помогли избежать массовых жертв, сообщает администрация округа в официальной соцсети.

Когда в районе склада начали раздаваться взрывы, старшие смен оперативно отпустили домой всех, кто мог уехать. Однако уже через несколько минут Павел Жмылев собрал оставшихся сотрудников у внутренней стены — он предположил, что это место безопаснее. Расчет оказался верным: спустя пять минут взрывной волной в здании выбило окна.

Позднее Жмылев и Андрей Николаев не дали людям выбежать из-под бетонной крыши, хотя двери уже были открыты. Эта конструкция послужила убежищем при следующих попаданиях. Как ранее сообщил губернатор региона Евгений Первышов, семь пострадавших после атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии. В области отменили развлекательные мероприятия.

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