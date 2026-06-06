Стало известно, как проходит проверка рублевской «Троицы», переданной РПЦ

Икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым в 1422-1427 годах, была передана из Третьяковской галереи в Русскую православную церковь (РПЦ) в 2023 году. Этому предшествовали длительные переговоры и совещания, на которых разрабатывалась дорожная карта и условия передачи. В итоге стороны заключили договор сроком на 49 лет с возможностью продления.

Как объяснила глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега в интервью РБК, условия передачи предусматривают, что Третьяковская галерея сохраняет право оперативного управления иконой. При этом музей и церковь несут солидарную ответственность за ее сохранность. Договор является типовым — ранее по такой же схеме передавали раку с мощами Александра Невского.

Позиции сторон изначально расходились. РПЦ настаивает, что иконы должны находиться в храмах, где они обретают духовную жизнь. Музейное сообщество, напротив, видит в иконах прежде всего культурную и материальную ценность, акцентируя внимание на необходимости их сохранения.

Третьяковская галерея и многие музейные эксперты возражали против передачи, указывая на хрупкость древнего памятника. Реставрационный совет признал икону «тяжело больным памятником». Тем не менее летом 2023 года Центр имени И.Э. Грабаря провел оценку состояния иконы и не обнаружил деструктивных изменений. После этого президент России Владимир Путин принял решение о передаче.

До революции икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею. В 2023 году РПЦ обратилась с официальным заявлением о возвращении святыни. Теперь, спустя почти столетие, икона возвращается в лавру на условиях долгосрочной аренды.

Стороны надеются, что совместная ответственность позволит сохранить шедевр древнерусской живописи для будущих поколений. Пока же музейщики и священнослужители будут вместе следить за состоянием иконы.

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