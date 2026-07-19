Раскрыт самый вероятный счет финала ЧМ-2026

Аналитики букмекерской конторы Betonmobile определили наиболее вероятный исход финального матча чемпионата мира по футболу — 2026. По их оценкам, сборные Испании и Аргентины завершат основное время вничью со счетом 1:1. Тем временем экс-форвард сборной России Федор Смолов сделал крупную ставку на победу аргентинцев.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на стадионе в Ист-Рутерфорде (США), стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекеры предлагают коэффициент 5,00 на ничейный результат 1:1 в основное время. Второй по популярности исход — победа Испании с минимальным счетом 1:0, котировка на который достигла 6,40. На нулевую ничью по итогам 90 минут установлен коэффициент 7,00.

Тем временем Федор Смолов, известный по выступлениям за сборную России, рискнул поставить ₽1,5 млн на победу Аргентины. Коэффициент 2,23 в случае удачного исхода принесет бывшему футболисту ₽3,345 млн, а чистый выигрыш составит ₽1,845 млн.