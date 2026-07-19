Лишение прав по возрасту и здоровью: водителям старше 65 лет расширили список врачей

С 2026 года в России вступают в силу новые правила медицинского осмотра для водителей старше 65 лет: к обязательным специалистам добавили кардиолога и невролога. Однако сам по себе возраст не станет причиной для лишения прав — решение будет зависеть от подтвержденного диагноза, пояснил автоюрист Дмитрий Орлов. Об этом пишет RZNonline.ru .

Перечень врачей для пожилых автомобилистов расширили: теперь помимо терапевта, психиатра и нарколога им предстоит посещать кардиолога и невролога. Одновременно с этим внедряется цифровизация медицинских данных — вся информация будет вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), доступ к которой получат сотрудники ГИБДД. По словам юриста Дмитрия Орлова, такая мера исключает возможность скрыть серьезные заболевания, несовместимые с управлением транспортом.

Если в ходе осмотра будет выявлено опасное нарушение, водителю выдадут предписание пройти внеочередную медкомиссию в течение трех месяцев. Аннулирование прав последует только при подтверждении диагноза. При этом в МВД и страховых компаниях отмечают, что статистика не подтверждает повышенной аварийности среди водителей старше 65 лет — возраст сам по себе не является основанием для ограничений.