Путин принял главу МИД КНДР и передал «привет» Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, в ходе которой передал «самые теплые приветы» лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства также поблагодарил руководство и народ КНДР за поддержку в ходе специальной военной операции.

Встреча состоялась в Кремле 19 июля, в ней также участвовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Как отметил Песков, Путин высоко оценил уровень двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном и подчеркнул, что подвиги северокорейских военных, оказывавших помощь российским бойцам, навсегда останутся в памяти России.

В ответ Цой Сон Хи выразила благодарность за теплые слова и подтвердила, что лидер КНДР недавно вновь обозначил стратегический курс на всестороннее развитие отношений с Российской Федерацией. Напомним, ранее, 11 июля, Ким Чен Ын уже направлял поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю Дня России.