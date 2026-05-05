Аэропорт, который перерастет сам себя: в Краснодаре задумали город в городе за 45 миллиардов

Стройка нового аэропорта Краснодара, которая и без того тянет на звание самого масштабного инфраструктурного проекта юга России, получила еще более амбициозное продолжение. В апреле 2026 года эксперты выдвинули идею разбить будущий Пашковский не просто на терминалы, а на четыре полноценных функциональных контура, превратив воздушную гавань в гигантский мультимодальный хаб. Общий чек — около 45 миллиардов рублей инвестиций, передает 93.ru ⁠.

По замыслу, территория аэропорта разделится на четыре самодостаточные зоны. Первая — аэровокзал, объединенный в единую систему с городскими автобусами, железной дорогой и междугородним сообщением. Вторая — складские и распределительные мощности для маркетплейсов. Третья — индустриальный контур, где разместятся упаковка, маркировка и сертификация товаров. Четвертая — деловая и сервисная: офисы, гостиницы, переговорные. Фактически вокруг нового терминала должен вырасти целый город логистики и деловой активности.

Пока эта концепция — лишь на бумаге. Ее планируют закрепить мастер-планом до 2040 года и внести поправки в генплан. Но вектор задан: будущий транспортный узел обязан обслуживать не только краевую столицу, но и все черноморское побережье, Северный Кавказ и транзитные направления. Мэр Краснодара Евгений Наумов ранее подчеркивал, что городу жизненно необходим современный пересадочный хаб, который позволит туристам без труда добираться как до центра, так и до курортов. По задумке, хаб сформируется вокруг нового терминала, возведенного в чистом поле, а его территория к 2040 году способна превысить 2500 гектаров.

От «города будущего» до долгостроя

Разговоры о новом аэропорте ходили давно. Еще в 2019 году на востоке Краснодара планировали создать «город будущего» с крупным транспортным узлом. В 2021–2022 годах проект обрел реальные очертания: трехуровневый терминал, крупнейший на юге России. Росавиация выдала разрешение на стройку в июле 2022-го, а завершить объект рассчитывали к концу 2024 года.

Однако старт затянулся. Экономические и политические потрясения, включая закрытие старого Пашковского для регулярных рейсов с началом СВО, сдвинули график. Фактические работы начались лишь в октябре 2023-го. К весне 2024 года готовность достигла примерно 20%, и власти заявили, что комплекс введут до конца 2025 года. Но в декабре 2024-го сроки вновь пересмотрели: сначала на 2026-й, а затем холдинг «Аэродинамика» официально перенес финиш на вторую половину 2027 года.

Причин две. Пришлось экстренно менять оборудование из «недружественных стран», а региональный запрет на труд мигрантов серьезно замедлил темпы. На январь 2026 года готовность терминала оценивалась в 46%. Свежие данные на май в «Аэродинамике» по запросу 93.RU предоставить отказались. Известно лишь, что до конца года должны завершить инженерные сети, отделку служебных и технических помещений и приступить к чистовой отделке пассажирских зон, магазинов и ресторанов.

Что увидят пассажиры

Новый аэровокзал обещает быть монументальным: 83 тысячи квадратных метров площади — это вшестеро больше старого краснодарского терминала и заметно крупнее сочинского. Четыре уровня, 10 телетрапов, около 40 стоек регистрации, 9 линий предполетного досмотра и парковка на 697 мест. Пропускная способность составит от 7,5 до 10,5 миллиона пассажиров в год, или 3500 человек в час. Для сравнения: старый аэропорт в рекордном 2021 году обслужил около 5 миллионов человек, а после возобновления полетов в сентябре 2025-го до конца года принял чуть больше 700 тысяч.

Изначально аэропорт сохранит две взлетно-посадочные полосы, но к середине 2030-х планируется добавить третью. Это позволит увеличить интенсивность до 45 операций в час и разгрузить существующую полосу, способную пока лишь на 30 взлетов-посадок.

Особый акцент сделан на бесшовных пересадках. К зданию примкнет автобусная станция с 40 маршрутами и до 70 отправлений в день до Анапы, Геленджика, Сочи и других городов. В будущем здесь же должен появиться вокзал скоростной железной дороги Москва — Новороссийск — Адлер. Иными словами, выйдя из самолета, можно будет, не покидая комплекс, пересесть на автобус или поезд и сразу уехать к морю.

Судьба старого терминала предрешена: с запуском нового он прекратит работу. К тому моменту зданию стукнет 93 года.

Цена вопроса

Общий бюджет проекта перевалил за 50–60 миллиардов рублей. Из них примерно 35 миллиардов вкладывает холдинг «Аэродинамика», остальное — средства краевого и федерального бюджетов. Только на строительство 8,8 километра подъездной четырехполосной дороги к аэропорту заложено 7,7 миллиарда, завершить их планируют до конца 2027 года. По данным «Аэродинамики», уже вложено 35–40 миллиардов, а с учетом дополнительных соглашений на дороги, ограждения и инженерные сооружения сумма приблизится к 50 миллиардам.

Проект стал частью краевой агломерационной программы до 2030 года. Подписаны соглашения о защите инвестиций на 27 миллиардов рублей. Если все пойдет по плану, к концу десятилетия Краснодар получит не просто новый аэропорт, а полноценный транспортный город федерального значения.