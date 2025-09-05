Аглаю Тарасову поймали в Домодедово с наркотиками — какой срок грозит актрисе: она не первая задержанная

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по прилету из Израиля. Причиной задержания стал вейп, в котором было обнаружено масло с гашишем. В результате инцидента на актрису, известную по ролям в фильмах «Холоп» и «Беспринципные», заведено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Что грозит актрисе и кого из звезд еще задерживали за наличие наркотиков — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

До семи лет тюрьмы

Юрист Юрий Капштык отметил, что в случае Тарасовой рассматривается статья о контрабанде наркотиков или различного рода препаратов, содержащих наркотические вещества.

«В самом строгом варианте возможно лишение свободы до семи лет, но также штраф в размере 1 млн рублей. Есть и более мягкие статьи, поэтому все зависит от того, какая была изъята партия или же какое количество, поэтому органы дознание будут разбираться, а определять степень вины и наказания суд», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Аглая — не первая звезда, пойманная с запрещенкой

Актер Анатолий Руденко был задержан полицией в центре Москвы в январе 2024 года. Причиной задержания послужил обнаруженный при личном досмотре пакетик с белым порошком, прикрепленный скотчем к телу актера под нижним бельем. Экспертиза подтвердила, что содержимое пакетика является наркотическим веществом.

Фото: [ Кадр из сериала «Дело следователя Никитина». Режиссер В. Усков. 2012 год ]

По словам Руденко, сверток с неизвестным веществом он нашел еще в декабре, во время прогулки с собакой в парке. Актер предположил, что это может быть отрава для животных, поэтому положил его в куртку и забыл. Спустя время, надев ту же куртку на съемки, Руденко вспомнил о находке. Актер утверждает, что даже рассказал эту историю одному из своих коллег. Однако Пресненский суд Москвы все равно приговорил его к 60 часам обязательных работ по обвинению в незаконном хранении наркотиков.

В 2019 году актриса Наталья Бочкарева была задержана сотрудниками ДПС из-за подозрительного поведения и отказа от медицинского освидетельствования. Она призналась, что скрывает запрещенные вещества в нижнем белье. Видео с признанием быстро распространилось в интернете, вызвав широкий общественный резонанс. Бочкарева пыталась доказать свою невиновность, предоставляя результаты анализов и утверждая, что на видео не она. Поддержку ей оказывали только близкие люди.

Впоследствии актриса сообщила о беременности на момент задержания и потере ребенка после случившегося. На суде Бочкарева признала свою вину, в результате чего была лишена водительских прав, оштрафована на 30 тыс. рублей и обязана выплатить компенсацию. В качестве искупления она занялась благотворительностью.

