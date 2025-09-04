Без денег и под пристальным вниманием органов: как живут дети знаменитостей-иноагентов, бежавших из России

Дети российских звезд, признанных иноагентами на территории РФ, вынуждены жить под пристальным вниманием СМИ и правоохранительных органов. В связи с этим некоторым из них из-за позиции родственников пришлось уехать из России в Европу, где их доходы сильны упали. Но некоторые все же остаются в стране. Подробнее о жизни детей и родственников иноагентов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Брат Моргенштерна

Взлет карьеры Алишера Моргенштерна* сменился проблемами и рехабом. Пока он пытается начать новую жизнь за границей, его младший брат, Ролан Валеев, пытается воспользоваться ситуацией. Ролан, единокровный брат Алишера, внешне очень похож на него. Он даже имитировал шрамы от татуировки брата.

Ролан зарабатывает, выступая на корпоративах в образе Моргенштерна с его треками за 50 тыс. рублей за выступление. В его скромном райдере, помимо стандартных требований, есть водка, вино, энергетики и сигареты. Несмотря на внешнее сходство и попытки подражать брату, финансовое положение Ролана оставляет желать лучшего.

По данным ФССП, у него имеются долги, включая долг в 230 тыс. рублей и микрозаймы на сумму около 150 тыс. рублей. Кроме выступлений, Ролан также подрабатывал в микрофинансовых организациях с окладом около 40 тыс. рублей.

Племянник Галкина

Никита Галкин — племянник Максима Галкина*, покинул страну вскоре после начала специальной военной операции. Сообщается, что 27-летний Никита выехал из России через четыре дня после начала СВО. Первым пунктом его назначения стал Ереван, откуда он впоследствии перебрался в Сербию. Там на протяжении большей части 2023 года он арендовал трехкомнатные апартаменты стоимостью 60 евро в сутки с личным бассейном и террасой.

Известно, что до этого племянник Максима Галкина проходил срочную службу в автомобильных войсках, на базе военного училища, расположенного в Воронежской области. На церемонии принесения присяги, состоявшейся в 2017 году, присутствовал его дядя.

До своего отъезда из страны Никита Галкин был зарегистрирован и фактически проживал в московском районе Хамовники, где ему принадлежала доля в восьмикомнатной квартире общей площадью 163 кв. м. В 2023 году эта недвижимость была продана за 141 млн рублей.

Внук Пугачевой

Недавно стало известно о разводе между Никитой Пресняковым и его супругой — моделью Аленой Красновой. Алена решила вернуться в Россию, где ее ждали родные и друзья, в то время как Никита остался в Соединенных Штатах. По всей видимости, у внука Аллы Пугачевой не остается иного выбора, учитывая неоднозначную ситуацию, сложившуюся после отъезда его знаменитой бабушки и ее супруга Максима Галкина. Остальным членам звездной семьи приходится сталкиваться с определенными трудностями.

Если бы Алла Борисовна не критиковала так резко Россию и ее граждан, возможно, ее дочь Кристина Орбакайте и внук Никита могли бы продолжать жить и строить карьеру на родине. Однако из-за вызывающего поведения главы звездного семейства ее ближайшим родственникам приходится искать убежище за пределами страны.

После расставания с женой Никита решил развеяться. 34-летний музыкант пытается найти утешение в шумных вечеринках в кругу друзей. Вместе с приятелями внук Пугачевой отправился на известный американский музыкальный фестиваль Burning Man.

После переезда из России Никита Пресняков поселился в Лос-Анджелесе, где зарабатывает на жизнь, выступая в небольших клубах, исполняя кавер-версии хитов 90-х и 2000-х годов для русскоязычной публики. Доходы от таких выступлений невелики, и, по слухам, именно финансовые трудности стали причиной разлада в отношениях между Пресняковым и Красновой.

Сын Макаревича

У Андрея Макаревича* четверо детей, живущих в разных странах. Старшая дочь Дана живет в США, младший сын Эйтан — в Израиле с отцом и его женой. В России живут двое детей: сын Иван Макаревич и дочь Анна. Анна выбрала непубличную жизнь, окончила химфак МГУ. Иван пошел по стопам отца, став актером и музыкантом. Он учился в театральных вузах и снимается в кино. Интерес к Ивану возрос после отъезда отца из страны и признания его иноагентом.

В 2023 году Иван стал обладателем двух третей квартиры на Ленинском проспекте в Москве, полученных в дар от отца. Стоимость этой двухкомнатной квартиры площадью 56 кв. м оценивается в 27 млн рублей. Оставшаяся треть квартиры принадлежит матери Ивана.

После заявлений Андрея Макаревича* о том, что он не оказывает финансовую поддержку ВСУ из-за опасений за безопасность сына, который может пострадать от украинского ракетного удара, руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к правоохранительным органам. Резяпов призвал проверить соответствие военного билета Ивана Макаревича законным основаниям его выдачи. Реакция самого Ивана на данное обращение остается неизвестной.

Дочь Назарова из «Кухни»

Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», после начала спецоперации начал публиковать антироссийский контент на своем YouTube-канале, что привело к его отстранению от работы в МХТ им. Чехова в январе 2023 года. Вместе с женой, Ольгой Васильевой, он уволился и переехал в Ниццу, где у них есть квартира. Из-за потери работы в России, где он зарабатывал около 200 тыс. рублей за съемочный день, Назаров столкнулся с финансовыми трудностями.

Фото: [ соцсети ]

В России осталась его 24-летняя дочь Арина Назарова, участвующая в спектаклях. В 2024 году она дебютировала как композитор в одной из постановок. В 2023 году Арина столкнулась с двумя неприятностями: сначала она стала жертвой мошенников при оформлении визы для поездки к родителям во Францию, потеряв крупную сумму денег. Затем ее квартиру в Москве обокрала уборщица, уроженка Таджикистана, которая похитила 3,5 млн рублей. Арина обратилась в полицию, и воровку задержали.

*признан иностранным агентом на территории РФ