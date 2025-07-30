Аллергики в зоне риска: эксперты предупреждают о высокой активности пыльцы из-за жары — спасаемся, как можем

В центральной России ожидается высокая активность пыльцы полыни из-за жары. По прогнозам экспертов, высокий уровень активность продлится до субботы, 2 августа. Как аллергикам защититься в эти дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова.

Эксперт отметила, что в этот период аллергия может обостриться даже у тех, кто не имеет реакции на полынь.

«Дело в том, что существует такое явление, как перекрестная реакция. Если вы страдаете аллергией на пыльцу деревьев (например, березы), то вполне вероятно, что организм отреагирует и на пыльцу полыни. Это связано с тем, что белки растений имеют схожие структуры, поэтому иммунная система воспринимает обе пыльцы одинаково негативно», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если иммунная система находится в состоянии повышенной чувствительности, некоторые продукты могут усугублять ситуацию.

«Например, арбузы, дыня, огурцы, морковь, сельдерей, петрушка, фундук, цитрусовые фрукты. Кроме того, важно помнить про химические добавки в продуктах питания. Они способны усиливать симптомы аллергии, особенно если ваш иммунитет ослаблен высокой концентрацией аллергена в воздухе», — продолжила Попова.

Для того, чтобы облегчить состояние в период активности, следует использовать специальные фильтры для окон и кондиционеры с функцией очистки воздуха.

«Чаще проводите влажную уборку дома, носите медицинскую маску или респиратор на улице, принимайте антигистаминные препараты строго по назначению врача, избегайте прогулок в сухую ветреную погоду, а также пейте больше воды и травяных чаев без сахара», — посоветовала эксперт.

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