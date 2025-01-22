Опасный дефицит: названы витамины, которых особенно не хватает россиянам

Россияне склонны иметь дефицит витамина D и йода, необходимого для здоровой работы эндокринной системы и щитовидной железы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.

К числу важных добавок врач также отнесла рыбий жир, к нему можно прибегать при отсутствии возможности или желания есть жирную рыбу до пяти раз в неделю. Распространен и дефицит кальция, особенно при отказе от молочных продуктов. Нехватка минерального вещества чаще встречается среди женщин.

При занятиях силовыми тренировками или во время диеты человек нуждается в большем количестве витаминов и минералов, продолжила эксперт. Частым бывает недостаток цинка и магния в организме, также дефицит проявляется при отказе от красного мяса.

Однако человеку не стоит пить все подряд витамины и минералы в неограниченному количестве, принимать их нужно лишь по назначению врача, предупредила Ораева. Не существует пищевой добавки или минерала, который обязаны употреблять все люди без исключения. Витамины нужно пить только при их нехватке по результатам анализов, подчеркнула специалист.

«Переизбыток или дефицит витаминов и минералов может привести к патологиям», — заключила терапевт.

Ранее стало известно, что россияне все чаще страдают депрессией.