АР-НАТИ обошел конкурентов ГАЗа, но погиб под бомбежкой в 1941-м

В истории отечественного автомобилестроения военных лет особняком стоит малоизвестный, но технически революционный проект — внедорожник АР-НАТИ. Созданный инженерами Александром Андроновым и Василием Родионовым, этот вездеход не только не уступал зарубежным аналогам, но и по ряду ключевых параметров уверенно их превосходил, однако трагическое стечение обстоятельств помешало машине пойти в серию, передает портал « 110КМ.ру ».

Вдохновившись трофейным немецким Tempo 1200, советские конструкторы решили не копировать его, а создать принципиально более надежную и приспособленную к суровым фронтовым условиям машину. Ключевой инновацией стала уникальная волнообразная рама, позволившая не только снизить центр тяжести и улучшить устойчивость, но и освободить дополнительное пространство для эффективной работы рессорной подвески. Агрегатная база представляла собой настоящий «симбиоз» лучших отечественных узлов: доработанный двигатель от «эмки» сочетался со сцеплением и коробкой передач от ГАЗ-ММ, раздаточной коробкой от ГАЗ-61 и тормозной системой от ГАЗ-11-73.

Работы над проектом велись ударными темпами: от чертежей до готового опытного образца прошло всего три месяца. На сравнительных испытаниях АР-НАТИ одержал убедительную победу над прототипом Р-1, созданным инженерами Горьковского автозавода. Эксперты отмечали не только выдающуюся проходимость, но и высокую продуманность конструкции, что было редкостью для того напряженного времени.

Однако судьба машины сложилась драматично. В июле 1941 года, когда проект уже был рекомендован к серийному производству, началась Великая Отечественная война. Опытные экземпляры были эвакуированы в Горький, где один из них погиб под бомбежкой, а второй остался без внимания — все силы завода были брошены на создание собственного внедорожника, впоследствии ставшего легендарным ГАЗ-64. Так уникальный АР-НАТИ остался в истории примером того, как передовые инженерные решения могут опережать свое время, но пасть жертвой исторических катаклизмов.