Оживший сувенир: диковинка из Сергиева Посада стала лучшим сувениром Золотого кольца

В Ростове Великом подвели итоги IV Межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца». Как узнал REGIONS , главную сенсацию создал мастер из Сергиева Посада Сергей Паутов. Его деревянная скульптура «Игрушечник» признана лучшей в номинации декоративно-прикладных сувениров в ценовой категории свыше трех тысяч рублей.

Финал собрал 271 работу от 128 участников. География впечатляющая: от крупных городов Золотого кольца до небольших деревень. Сергиев Посад, историческая столица русской игрушки, выступил мощным кластером. Итог — четыре первых места и две призовые позиции.

Секрет успеха «Игрушечника» кроется в деталях. Фигурка мастера, держащего поднос с товаром, выполнена с подвижной головой. Эта механика, по словам автора, буквально вдыхает жизнь в дерево. На подносе — маленькие богородские игрушки, которые Сергей Паутов назвал «китайской мелочью». Речь идет о миниатюрных горожанах, каждый из которых словно живет своей собственной историей.

Сам художник признался, что черпал вдохновение в лубочных картинках XIX века. Композиция отсылает к работам знаменитого мастера Зинина, создававшего фигурки скрипачей, лесорубов и других персонажей. Цветовое решение и стиль росписи художник сверял с музейными экспонатами. За эту кропотливую работу автор поблагодарил свою супругу Инну Анатольевну.

Но «Игрушечник» — не единственная победа Сергиева Посада. Первые места в той же номинации также завоевали:

Вадим Ветлин с коллекцией тарелок, посвященных Ростову Великому, Угличу, Суздалю и Сергиеву Посаду;

«Лавка удачи „Пестрая кошка“» с сувениром «Волчок Золотого кольца — задор и удача в каждом обороте»;

Ольга Влодзяновская с брошкой «Матрешка — нежный и стильный символ России».

Вторые места распределились следующим образом. Ирина Царапкина отличилась в номинации «Сувенир маршрута Золотое кольцо России» со своей «Матрешкой-неваляшкой — традиция в новом звучании». А Надежда Шелест взяла серебро в номинации «Музейный сувенир» с печатным пряником-изразцом, который организаторы назвали «вкусной историей на ладони».

Эти награды, по мнению экспертов, стали еще одним подтверждением того, что игрушечный промысел Сергиева Посада, зародившийся в XVII–XVIII веках, не только сохранен, но и продолжает удивлять страну свежими идеями и живой душой.

