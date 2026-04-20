«Учителя и полицейские не могут снять квартиру»: в ЕС официально признали жилищный коллапс

Еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Барселоне официально признал: Евросоюз переживает глубокий жилищный кризис. Большинство населения не может позволить себе комфортное жилье. Под ударом — даже бюджетники. Об этом сообщает Lenta.ru.

Йоргенсен привел убийственные примеры. Учителя, полицейские, медперсонал — люди, на которых держится любое общество, — не в состоянии снять достойную квартиру. Их зарплат не хватает. Молодежь не может начать самостоятельную жизнь, потому что аренда жрет все доходы. По сути, Евросоюз превращается в регион, где работать на социально значимых должностях стало невыгодно. Или даже невозможно.

Туристы наслаждаются видами, а местные жители ютятся в хостелах или живут с родителями до 40 лет. Ведомство Йоргенсена уже готовит законопроект, который должен исправить ситуацию. Но пока чиновники пишут бумаги, цены на жилье продолжают расти.

