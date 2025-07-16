Без головной боли: врачи назвали оптимальное время дневного сна

Многие люди стараются держать определенный режим сна, а есть и те, кто предпочитает периодический дневной сон. Однако засыпать днем стоит не более, чем на 20 минут, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-невролог Красногорской больницы Светлана Александрова.

По ее словам, сон — это сложный биологический процесс, который регулируется «внутренними часами» организма.

«Большинство людей в период с 13:00 до 15:00 могут заметить резкую усталость, то есть физиологический спад бодрствования — подобное состояние объясняется колебаниями уровня нейромедиаторов и гормонов, прежде всего мелатонина и кортизола», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно данным международных исследований, добавила она, кратковременный дневной сон оказывает комплексное положительное влияние на организм. К примеру, улучшает процессы кратковременной памяти и обучаемости, нормализует показатели артериального давления, снижает уровень стресса.

«Дневной сон может быть полезен людям, работающим в ночные смены или с нерегулярным графиком сна, беременным женщинам в связи с физиологической потребностью организма в дополнительном восстановлении, а также детям, подросткам, пожилым людям. У последней группы населения ночной сон становится более фрагментированным, то есть часто прерывающимся», — продолжила Александрова.

При этом в ряде случаев дневной сон может быть не только неэффективен, но и вреден. Речь идет о пациентах с хронической бессонницей или другими расстройствами сна, в частности, гиперсомнией, подчеркнула врач.

«Так, если человек спит более 60-90 минут днем, это увеличивает риск "инерции сна" — состояния когнитивной заторможенности, спутанности мышления, головной боли, которые могут сохраняться в течение нескольких часов после пробуждения. Оптимальная продолжительность сна составляет около 20 минут», — пояснила эксперт.

Более 30 минут — это высокий риск пробуждения в фазе глубокого сна, что затрудняет последующую активность. Более 60 минут — рекомендовано при выраженной когнитивной усталости. Более 90 минут — при сильнейшей усталости, к примеру, у спортсменов.

«И помните, что сон после 16:00 чреват нарушением засыпания в ночное время. А если у вас присутствует постоянная дневная сонливость, требующая регулярного сна в течение дня, это может указывать на скрытые патологии (апноэ сна, гиперсомния, нарушения обмена веществ) и требует медицинского обследования», — заключила Александрова.

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