«Без насилия и с интересом»: как настроить будущего первоклассника на любовь к учебе — готовимся к школе

Родители первоклашек с приближением сентября переживают о том, как ребенок войдет в новый этап жизни. Каждый хочет, чтобы дети с удовольствием ходили в школу, хотели учиться и развиваться, но как помочь первокласснику полюбить школу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, в первую очередь родителям необходимо понять для себя, чего хотят именно они.

«Чем честнее вы себе ответите на этот вопрос как родитель, тем проще все пройдет. Начните со своих проблем, а не с проблем ребенка. В девяти из десяти случаев проблемы ребенка — это проблемы родителей. Также нужно понять свои страхи», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Необходимо осознать, чего боятся родители: что ребенка будут дразнить или смеяться над ним, что мать сочтут плохой или что-то подобное.

«Нужно их проговаривать, потому что иногда лучше выдумать страх, чем не назвать реальный. Поэтому выделите на это себе час времени, полчаса или даже 15 минут. Выпишите проблемы, выпишите страхи и будет понятно, что огромная часть опасений к ребенку не имеет отношения», — продолжила Метальникова.

Также следует создать образ идеального дня, чтобы ребенок радостно ложился спать в девять часов вечера, спокойно вставал на следующий день в шесть часов утра и шел в школу.

«Это ваша задача — создать этот образ идеального дня, это ваша задача — сформулировать эти желания и воплощать все это каждый день до школы. Запишите себе этот талмуд идеального дня вашего первоклассника и читайте его утром и вечером, можно вместе с другим родителем или с самим ребенком. Главное без насилия и с интересом», — подчеркнула психолог.

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Далее необходимо подготовить почву для действия, потому что знать идеальный распорядок дня мало, необходимо начать делать.

«Хождение в школу — это огромный кусок новых навыков. Я даже не говорю сейчас про читать и писать. Просто можно даже почитать про обучение навыкам, это очень простая и эффективная методика, которая здорово организует подход к обучению в семье и простым, и сложным вещам. Проговорите, выпишите эти навыки, тогда вы уже будете на одной стороне с ребенком. Вы не будете родителем, который при помощи молотка впихивает в ребенка какую-то неведомую науку», — отметила Метальникова.

Инстинкт исследования и изучения заложен во всех детях, продолжила она, это фундамент. Поэтому для того, чтобы ребенок любил учиться, необходимо присоединить эти базовые потребности к обучению в школе.

«Можно купить подготавливающие книжки, но не нудные, а веселые, цветные. Возможно, какие-то сказки, азбука. Можно пойти с ребенком в книжный и повыбирать то, что ему нравится, что будет откликаться, и при этом так или иначе подготавливать его к школе. Вот вы уже соединили интерес, игру и школу. Но придется вложиться временем. Выберите то, что вам интересно, покажите ребенку как это — интересоваться чем-то, вместе с вами разбираться в этом», — подчеркнула психолог.

Также специалист отметила, что в первом классе ребенку не обязательно любить учебу и родителям необходимо это принять.

«Сначала у детей интерес больше к общению, к друзьям, просто побыть в кругу сверстников, побегать на переменах. Это нормально, поймите это», — заключила психолог.

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