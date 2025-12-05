Без вреда для фигуры: вкусные и полезные рецепты десертов к Новому году

Не один праздничный стол, в том числе новогодний, не обходится без десертов. Диетолог Анастасия Тараско поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» пп-рецептами сладостей к Новому году.

В первую очередь, отметила эксперт, стоит начать добавлять только одну треть от указанной порции сахара при приготовлении традиционных десертов.

«Никто не заметит, а гости и хозяева стола получат меньшее количество сахара, а, значит, и калорий. Вторая рекомендация — это ягоды и фрукты, поэтому рекомендую намыть большую тарелку, поставить в центр стола и, уверяю вас, к концу вечера ничего не останется, и гости получат витамины и пользу», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отличный пп-десерт, продолжила эксперт, это запеченные яблоки. Из обычных яблок удаляется сердцевина, внутрь кладутся орехи, изюм, и все это необходимо посыпать корицей и запечь.

«Это прекрасный десерт, который еще очень хорошо усваивается. Также можно приготовить домашний финиковый баунти. Измельчаются финики с порошком темного шоколада, внутри орешек, и все это обваливается в кокосе. Но помним, что такой десерт, в принципе, тоже достаточно калорийный», — продолжила Тараско.

Также диетолог советует обратить внимание на полезное кокосовое молоко. Из него можно приготовить вкусные новогодние напитки.

«Например, кокосовое молоко, желатин, ваниль. Все это украшается ягодами. На основе этого молока с пониженной жирностью можно приготовить, например, какао. И вместо сахара добавить сахарозаменители. Например, стевию», — заключила эксперт.

