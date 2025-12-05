Врачи предупреждают: постоянное употребление сосисок может стать причиной рака

На просторах интернета можно встретить информация о том, что в составе сосисок имеются кровеносные сосуды, содержащие инфекции и болезни, которые способны вызывать онкологию. Так ли это на самом деле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен.

По ее словам, информация о том, что сосиски якобы состоят из кровеносных сосудов, сохраняющих инфекции и болезни животных, не имеет научного подтверждения и относится скорее к распространенным интернет-страхам.

«В производстве колбасных изделий действительно используют различные части животного сырья, но оно проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, термическую обработку и контроль безопасности. Инфекционные агенты при таких условиях не сохраняются», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако это не означает, что сосиски можно считать полностью безопасным продуктом, подчеркнула врач.

«Научные данные указывают, что регулярное употребление переработанного мяса (колбасы, сосиски, бекон) ассоциировано с повышенным риском онкологических заболеваний, прежде всего колоректального рака. Сосиски могут быть частью рациона, но лишь эпизодически. Для снижения потенциальных рисков предпочтительнее выбирать минимально переработанные мясные продукты и соблюдать общие принципы здорового питания», — заключила Сластен.

Ранее диетолог поделилась пп-версиями популярных новогодних салатов.