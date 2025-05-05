Безэмоциональный «убийца кокосов»: кто такой Захар Крамбл Куки и как он обрел популярность в TikTok

В сети все больше обретает популярность блогер TikTok и Instagram* Захар Крамбл Куки. Его видео с дегустацией печенья Crumbl Cookies и битвой с кокосом стали вирусными. Кто такой Захар Крамбл Куки и почему он прославился — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто такой Захар Крамбл Куки

Настоящее имя интернет-звезды Захар Павелко. Он бывший профессиональный кикбоксер, мастер спорта и участник поп-MMA. Захар также являлся тренером по боевым искусствам. Сейчас он блогер из США, снимающий короткие ролики для TikTok и Instagram*. У молодого человека есть жена Ангелина, которая и привлекла его в медиа-индустрию.

Сегодня за парой наблюдают миллионы зрителей из СНГ и других стран. Их совместный аккаунт имеет более 770 тысяч подписчиков и 20 млн лайков. Канал Захара, запущенный в начале 2025 года, привлек уже более 1 млн зрителей. Интересно, что каждый новый видеоролик набирает 7-15 млн просмотров, независимо от платформы.

Вместе с женой Ангелиной они делают обзоры на популярное печенье Crumbl Cookies. Ангелина эмоционально описывает вкус, а Захар сохраняет каменное выражение лица, что и стало фишкой их контента.

Пара проживает в США, где и снимает свои видео. Они регулярно посещают заведения Crumbl Cookies для обзоров.

Чем прославился

В апреле 2025 года их видео с дегустацией Crumbl Cookies стало вирусным. Фраза «Луки луки луки Захар крамбл куки» и безэмоциональная реакция Захара стали мемами в интернете.

Фото: [ соцсети ]

Со временем на фоне жизнерадостной и разговорчивой Ангелины все ярче проступал равнодушный Захар. Именно это и делает такие видео запоминающимися. А его знаменитое «на вкус как печенье» стало новым символом полного равнодушия.

Новый «мемный» тандем привлекает внимание зрителей не только заметным эмоциональным контрастом. Захара часто хвалят за его физическую силу и суровую внешность. Их контент разнообразен: помимо популярных роликов с «Крамбл Куки» и кокосами, которые блогер предпочитает разбивать локтями, Захар показал себя в импровизированной игре Fruit Ninja и даже стал победителем.

Отношения с женой

Ангелина — жена Захара и оператор их видео. У нее был опыт в блогинге: в середине 2010-х годов она вела YouTube-канал о пирсинге, но после его угона ушла из блогинга на год. Позже вернулась в TikTok, где начала снимать видео с Захаром.

К концу апреля блогерская пара стала одной из самых обсуждаемых в сети. Захар и Ангелина успели снять множество трендов, поучаствовать в тесте на совместимость, а также принять участие в трансляциях у популярных Twitch-стримеров.

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