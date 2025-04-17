Толпы поклонников и столько же хейтеров: в чем секрет популярности Ольги Бузовой

Певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова на протяжении долгих лет остается самой популярной девушкой страны. Несмотря на это, за годы карьеры она не раз сталкивалась с массовым хейтом, а недоброжелатели артистки не упускают шансов оскорбить или унизить ее в сети. В чем секрет Ольги Бузовой, которая, несмотря на хейт, продолжает своим творчеством пополнять толпу поклонников, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам психолога, Ольга Бузова вызывает очень бурные чувства. В том числе у людей, которым некуда направить свою энергию, она может вызывать безосновательную ненависть.

«Неважно, как она будет выглядеть, будет она уметь петь или нет. Поскольку она женщина яркая, интересная, у нее есть способность управлять большими групами людей, энергиями групп. Доставшийся ей багаж, видимо, наработан не за одну жизнь», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ t.me/byzovahouse ]

Все это вместе, продолжила она, создает такой эффект, что люди ее хейтят, но тем не менее у нее огромная толпа поклонников.

«Она умеет строить отношение с фанатами и с большими неформальными коллективами. В том числе сообщество артистки, ее фан-клуб позволяет ей оставаться на плаву, несмотря на хейт. Бузова из той категории женщин, которая в любом виде будет вызывать и хейт, и восторг, и обожание. Абсолютно неважно, что она делает», — добавила Метальникова.

Кроме того, Ольга достаточно энергична и трудоспособна, хотя, в общем, довольно ленива.

«У нее есть аспекты лени, но с другой стороны очень упорного человека. Видимо, у нее хватает задора и запала как-то упаковывать эту лень в нужное русло. И, конечно, по рождению ей даны эти навыки — она звезда в хорошем смысле этого слова. Поэтому она может делать все, что угодно, но у нее все равно будут поклонники, фанаты, почитатели», — заключила Метальникова.

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