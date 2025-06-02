В соцсетях активно обсуждается возможный бой между блогерами Даней Милохиным и Захаром Павелко, известным как Захар Крамбл Куки. История развивалась стремительно — от отмены одного поединка до вызова и публичной реакции. Что именно произошло, кто такие участники конфликта и возможно ли, что бой все-таки состоится, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как все началось: отмена боя с Аргеном

Первоначально Дане Милохину был назначен бой с Аргеном Керимовым, в соцсетях известным как Арген Сигма Бой. Однако незадолго до события Арген отказался от участия по состоянию здоровья, у блогера были проблемы с пазухами носа и обильным кровотечением после каждого удара. Его решение вызвало бурную реакцию со стороны других участников бойцовского шоу и подписчиков.

После отказа Аргена блогер Захар Павелко публично вызвал Милохина на бой по правилам бокса. По словам Захара, он не сомневается в реальности проблем со здоровьем у Аргена и готов заменить его в поединке. Блогер подчеркнул, что Арген — не уровень для Милохина, ему нужен соперник посерьезней.

Ответ Милохина

Милохин на прямой вызов ответил спустя несколько дней — опубликовал видео в своем профиле, в котором без прямого согласия дал понять, что не исключает такой бой в будущем. Милохин оставил подпись «Луки Луки Луки» — это приветствие, которое жена Захара обычно использует в начале каждого ролика. Однако никто не понял, означает ли это «да» или «нет». Он снял видео с песней «Where’s Your Head At» дуэта Basement Jaxx, которая стала знаменита после фанатских видеозаписей с бойцом UFC Пэдди Пимблеттом, где борец с сумасшедшим взглядом качает головой и выходит на ринг. Теперь интернет-пользователи используют видео как шаблон для мемов о решительности и боевой готовности.

Новый соперник Милохина — не Захар

Несмотря на активность Захара, организаторы бойцовского шоу уже нашли нового соперника для Милохина — Байрама Кахруманова. Он чемпион России по грэпплингу и, по мнению промоутеров, представляет собой серьезную спортивную силу. Однако сам эксперт по битью кокосов Захар в своем видеообращении был в этом не очень уверен. Бой между Милохиным и Кахрумановым уже запланирован, он пройдет 6 июня в Казахстане.

Бойцовская карьера Милохина и Захара

Даня Милохин, изначально прославившийся как TikTok-блогер и певец, последние два года активно развивает бойцовскую карьеру. В феврале 2024 года он победил индийского блогера Аджмала Хана техническим нокаутом. В марте 2025 года — нокаутировал молдавского блогера Жосана.

Захар является бывшим профессиональным кикбоксером, у него есть опыт выступлений на ринге поп-ММА и тренерства по боевым искусствам.

На момент публикации официального подтверждения поединка между Даней Милохиным и Захаром Павелко нет. Однако обе стороны заявили интерес к возможному бою. Учитывая популярность обоих блогеров и ажиотаж в соцсетях, организаторы вполне могут рассмотреть этот вариант на будущее.

Ранее стало известно, как Захар Крамбл Куки обрел популярность в TikTok.