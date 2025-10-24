Болезни, с которыми боролись столетиями: чем скотомогильники угрожают жителям Подмосковья

Россельхознадзор обнаружил нарушения на 15 из 48 скотомогильников в Челябинской области. На территории Московской области находится порядка 40 скотомогильников, предназначенных для захоронения животных, умерших от сибирской язвы. Чем нарушения на этих территориях опасны для здоровья людей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО Зарема Тен.

Практически все скотомогильники сконцентрированы в восточной части региона. Они находятся в Талдоме, Щелково, Ногинске, Орехово-Зуево, Раменском, Егорьевске, Воскресенске, Коломне, Луховицах, Зарайске и Серебряных Прудах.

По словам врача, скотомогильник — это не просто яма с биологическими отходами, это специализированное сооружение, которое должно строго соответствовать санитарным нормам, чтобы предотвратить распространение смертельно опасных инфекций.

«Когда эти нормы нарушаются из-за халатности, экономии или незнания, обычный объект превращается в бомбу замедленного действия, тикающую прямо под нашими ногами. Нарушения в работе скотомогильников (недостаточная глубина, отсутствие бетонной капсулы, близость к водоносным горизонтам) приводят к тому, что патогены начинают мигрировать в окружающую среду. Пути заражения человека могут быть разными, но все они ведут к серьезным последствиям», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В первую очередь, это загрязнение питьевой воды — самый масштабный и опасный путь.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

«Патогенные бактерии и споры, фильтруясь через грунт, попадают в грунтовые воды, а оттуда — в колодцы, скважины и даже централизованные водопроводы. Выпив такой воды или использовав ее для мытья посуды, человек заражается. Также возможно заражение почвы и сельхозпродукции. Токсины и бактерии накапливаются в земле. Выращенные на такой почве овощи, зелень и корнеплоды становятся источником болезни», — добавила врач.

Еще одна опасность, по словам эксперта, это инфицирование через животных. Дикие (лисы, грызуны) или домашние (собаки, кошки) животные, контактируя с разлагающимися останками, разносят инфекцию на лапах и шерсти, заражая дворы и жилища людей.

«Кроме того, при разложении трупов в атмосферу выделяются токсичные газы (аммиак, сероводород, меркаптаны), которые могут вызывать острые отравления и хронические заболевания дыхательной системы у людей, живущих поблизости», — подчеркнула Тен.

Нарушения в скотомогильниках могут «выпустить на свободу» возбудителей, с которыми человечество боролось столетиями. Например, сибирская язва, ботулизм и столбняк.

«Помимо этого, существует риск распространения и других зоонозных инфекций, таких как сап, ящур, бруцеллез, которые также протекают тяжело и требуют длительного лечения», — отметила врач.

Единственный способ защиты от опасности, продолжила она, это профилактика. Существующие скотомогильники должны состоять на учете и регулярно проверяться надзорными органами.

«Для утилизации биологических отходов необходимо использовать безопасные методы, такие как кремация в специальных печах. Если вы стали свидетелем нарушения (незаконное захоронение туш животных, неприятный запах с подозрительной территории, выход жидкости на поверхность), не оставайтесь в стороне. Сообщите об этом в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру», — заключила терапевт.

Ранее выяснилось, что москвичи подсели на назальные спреи.