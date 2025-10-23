Москвичи подсели на назальные спреи — и эта зависимость очень опасна

В 2025 году жители России приобрели назальные спреи на сумму почти 41,4 млрд рублей. Аналитики сервиса «Честный знак» отмечают, что за последние три года объем продаж этих средств вырос на 28,5%, передает телеграм-канал Baza. Исполняющий обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, насколько такие спреи опасны для организма.

Как пишет Baza, лидером по потреблению спреев стала Москва — здесь зафиксированы продажи 18,5 тыс. упаковок на каждые 10 тыс. человек. Проще говоря, в среднем каждый москвич купил два спрея за год. Эксперт Сысоева подчеркнула, что частое использование сосудосуживающих назальных спреев действительно опасно.

«Уже через пять-семь дней регулярного применения формируется привыкание — рецепторы слизистой перестают работать самостоятельно, и человек не может дышать без капель. Развивается так называемый медикаментозный ринит: слизистая отекает, пересыхает, появляются микротрещины и кровотечения», — пояснила специалист.

Чтобы избавиться от зависимости, человеку важно постепенно сокращать дозу и длительность применения, восстанавливать слизистую с помощью солевых растворов и противовоспалительных спреев, отметила врач.

«В тяжелых случаях требуется помощь оториноларинголога и даже малотравматичная операция. Главное правило — не использовать сосудосуживающие препараты дольше недели», — заключила Сысоева.

