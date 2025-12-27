Больше 75 тыс. рублей за игрушки: москвичи бросились распродавать животных из «Зверополиса» после премьеры

Жители Москвы стали активно распродавать игрушки с героями «Зверополиса» после выхода второй части мультфильма. Примечательно, что цены на «зверят» не опускаются ниже 13 тыс. рублей, а порой и вовсе превышают 30 тыс. рублей. Объявления о продаже дорогостоящих игрушек корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружили на «Авито».

За 13999 рублей в Москве продают бокс из шести игрушек Zootopia miniso, которых автор объявления назвал лабубу из «Зверополиса». По его словам, покупатель приобретает «строго оригинальный» товар.

Купленные во Франции фигурки всех персонажей мультфильма выставлены на продажу за 15 тыс. рублей. Всего на фото с игрушками удается насчитать 13 животных.

Статуэтку Зайки и Лиса также можно приобрести за 15 тыс. рублей. Высота фигурки — 23 см, это собранная и окрашенная модель, выполненная с помощью 3D-печати, сказано в объявлении.

Самой дорогой игрушкой, которую нашли корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня», стал 60-сантиметровый лис-мошенник Ник Уайлд. Продают главного героя мультфильма за 33 тыс. рублей.

