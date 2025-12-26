«Возможное попадание радиоактивных частиц внутрь организма»: врачи заявили об опасности советских елочных игрушек

Основная опасность советских елочных игрушек связана не с внешним облучением, а с возможным попаданием радиоактивных частиц внутрь организма. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала исполняющая обязанности заведующей поликлиникой №7 «Петрово-Дальнее» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

Старые советские елочные игрушки могут быть опасны для здоровья, так как содержат долю радиации из-за покрытия радиолюминесцентной краской, ранее писали СМИ. По словам Пискуновой, версия о потенциальной радиоактивности некоторых елочных игрушек советского периода может иметь научное обоснование, но уровень излучения, как правило, низкий и не способен вызвать лучевую болезнь.

«Однако при длительном и близком контакте, особенно если краска повреждена, осыпается или попадает в дыхательные пути в виде пыли, потенциальный риск возрастает. Основная опасность связана не с внешним облучением, а с возможным попаданием радиоактивных частиц внутрь организма — через дыхание или при контакте с руками и последующим заглатыванием», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С медицинской точки зрения, продолжила эксперт, не рекомендуется размещать такие игрушки в детских комнатах, позволять детям с ними играть или хранить их вблизи источников тепла.

«При сомнениях разумно провести дозиметрическую проверку или отказаться от использования подобных украшений. Современные елочные игрушки изготавливаются с учетом строгих санитарно-гигиенических норм и не несут радиационной нагрузки, что делает их более безопасным выбором для домашней среды», — заключила Пискунова.

