Больше, чем у молодежи: в Москве пенсионерам предлагают зарплату от 150 тыс. рублей в месяц

Московские предприниматели нередко приглашают на работу людей пенсионного возраста, чаще всего это касается розничной и оптовой торговли, доставки и логистики, сферы общественного питания, выяснили аналитики «Авито». Эксперты поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» вакансиями для пенсионеров, где можно заработать вплоть до 150 тыс. рублей в месяц.

Наибольшую зарплату предлагают выездному мастеру автосервиса, в чьи обязанности входит выезд к клиентам на автомобиле компании, оборудованном всем необходимым, для проведения первичной диагностики поломок, небольшого ремонта, замены аккумуляторных батарей и колес, доставки топлива и вскрытия дверей. При графике 5/2 с 8-часовым рабочим днем зарплата составит от 150 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, московские пенсионеры могут устроится инструкторами йоги в SPA-салоне, условие — наличие опыта в этой сфере. Оплата одного проведенного занятия составит 1 тыс. рублей в час. Пенсионеры-реставраторы в Москве могут заработать 6 тыс. рублей за 8-часовую смену (120-150 тыс. рублей в месяц).

Работа на дому также предлагается, пенсионерам Москвы доступна вакансия сборщика дизайнерских украшений — после испытательного срока в студии можно будет перейти на удаленный формат. Выполненная работа оплачивается сдельно: самое просто изделие стоит порядка 100-150 рублей за штуку. Зарплату 75-120 тыс. рублей в месяц при графике 5/2 или 2/2 предлагают начинающим сотрудникам, в том числе пенсионного возраста, на должности оператора-печатника на термопрессе на текстильном производстве.

