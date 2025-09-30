Кредитные каникулы, цифровые пенсии и рост зарплат: что изменится в жизни россиян с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года в России вступает в силу целый ряд важных нововведений: для бизнеса и самозанятых появятся кредитные каникулы, пенсионеры смогут получать справки онлайн, бюджетников ждет индексация зарплат, а социальные выплаты начнут перечисляться в цифровых рублях. Кроме того, изменятся правила страхования вкладов, что усилит защиту вкладчиков. О нововведениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кредитные каникулы для МСП и самозанятых

С 1 октября 2025 года банки и иные кредитные организации будут обязаны предоставлять кредитные каникулы сроком до шести месяцев самозанятым и субъектам малого и среднего бизнеса. Льгота распространяется на займы, оформленные в банках, МФО и ВЭБ.РФ. Максимальные суммы, в пределах которых можно воспользоваться отсрочкой, установлены следующие:

самозанятые — до 10 млн руб.;

микропредприятия — до 60 млн руб.;

малые предприятия — до 400 млн руб.;

средние предприятия — до 1 млрд руб.

В дальнейшем лимиты будет утверждать правительство РФ. Однако воспользоваться каникулами можно лишь при соблюдении ряда условий:

компания или ИП не находится в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации;

отсутствуют судебные решения о взыскании задолженности или расторжении договора;

нет исполнительных документов о взыскании долга, включая требования к поручителям;

просрочка по кредиту не превышает 30 дней подряд;

отсутствуют основания для досрочного возврата займа;

заемщик не владеет более чем 25% в компаниях вне сектора МСП, и наоборот — в его капитале нет участников с аналогичной долей, если они не относятся к МСП;

по договору, по которому запрашиваются каникулы, не действуют иные федеральные льготы.

Подать заявление можно любым способом, предусмотренным договором, а также по почте или лично с отметкой о вручении.

Первые выплаты цифровым рублем

С 1 октября 2025 года пенсии и пособия можно будет получать в цифровых рублях. Для этого потребуется согласие гражданина на открытие цифрового счета через мобильное приложение банка.

На первом этапе проект будет работать в пилотном режиме: подключение станет доступно только тем, кто добровольно выберет данный способ получения выплат. Банк России гарантирует безопасность всех операций.

Индексация зарплат бюджетников

С 1 октября 2025 года зарплаты работников федеральной бюджетной сферы увеличатся на 7,6%. Повышение коснется сотрудников федеральных учреждений и органов власти, а также гражданского персонала военных частей и силовых структур. Индексации подлежат не только оклады и тарифные ставки, но и все доплаты и надбавки.

При этом работники муниципальных школ, поликлиник и детских садов в данную индексацию не включены, так как их зарплата формируется из региональных и местных бюджетов. На повышение уже зарезервировано более 30 млрд руб., что позволит поддержать десятки тысяч работников в условиях инфляции.

Электронные справки для пенсионеров

С 1 октября 2025 года пенсионеры смогут получать справки о назначении пенсии онлайн. Каждому будет присвоен индивидуальный QR-код, равный по юридической силе бумажному пенсионному удостоверению.

Сервис предоставляется Социальным фондом РФ через «Госуслуги». По запросу оператора ЕСИА система передает сведения из государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»: ФИО, СНИЛС, вид и срок назначения пенсии, дата формирования сведений. На основании этих сведений формируется QR-код, который пенсионер может предъявлять уполномоченным лицам через мобильное приложение «Госуслуги» или распечатать из личного кабинета в формате PDF.

Приказ Минтруда РФ № 98н от 10 марта 2025 года закрепляет, что подтверждать назначение пенсии можно как бумажным документом, так и в электронном виде. Новая система делает справки доступнее и избавляет пенсионеров от необходимости личного визита в СФР.

Новые правила страхования вкладов

С 30 октября 2025 года вступает в силу закон, удваивающий сумму страхового возмещения по рублевым вкладам, размещенным на срок более трех лет и подтвержденным сберегательными сертификатами. Максимальная выплата составит 2,8 млн руб. Для остальных вкладов лимит остается прежним — 1,4 млн руб.

Также ЦБ выпустил методические рекомендации, предписывающие банкам проверять источники средств у клиентов, размещающих суммы, значительно превышающие их доход. Эти меры делают операции более прозрачными, повышают уровень защиты вкладчиков и помогают банкам управлять рисками при работе с крупными суммами.

