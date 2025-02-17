Больше миллиона рублей: все о выплатах от государства при рождении ребенка

Основной выплатой от государства при рождении ребенка является материнский капитал, в 2025 году он составляет 690 тысяч рублей на первенца, 912 тысяч рублей — на второго ребенка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Эксперт рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать семьи при рождении ребенка.

Разовые выплаты

Материнский капитал нельзя обналичить, но его можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию одного из родителей и т.д., предупредила Проданова. Кроме федерального материнского капитала, семьи могут рассчитывать на региональный, размер которого определяют местные власти.

«В большинстве субъектов региональный материнский капитал дают за третьего или последующих детей, хотя есть и ряд исключений. В Москве выплата регионального материнского капитала не предусмотрена», — сообщила экономист.

Россияне могут получить не только маткапитал при рождении ребенка, но и единовременное пособие в размере 26,9 тысячи рублей за каждого новорожденного. Также в регионах могут быть предусмотрены дополнительные меры поддержки для родителей, главное условие — один из них должен иметь местную прописку. Москвичам доступны не только дополнительные единоразовые выплаты при рождении ребенка (около 7,7 тысячи рублей — на первого, около 20,3 тысячи рублей — на второго и последующих детей), отметила эксперт.

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«Город также доплачивает семьям, если на момент рождения ребенка обоим родителям еще не исполнилось 36 лет. При рождении первого ребенка молодые родители получат около 120 тысяч рублей, второго — 167 тысяч рублей, третьего и каждого последующего — 239 тысяч рублей. Это разовые выплаты», — объяснила Проданова.

Ежемесячные пособия

Семьям также доступны ежемесячные выплаты. Пока ребенку не исполнится 1,5 года родители могут получать пособие, равное 40% от среднего заработка мамы за последние два года работы. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2025 года составляет около 9,9 тысячи рублей, максимальный — 69 тысяч рублей, сообщила экономист.

«Кроме пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, семьи могут одновременно получать единое ежемесячное пособие на детей до 17 лет. Это возможно, если доход семьи оказывается ниже прожиточного минимума в регионе. Размер пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100%», — добавила специалист.

Максимальная ставка 100% назначается в том случае, когда даже при выплате 75% доход семьи остается ниже прожиточного минимума, заключила Проданова.

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