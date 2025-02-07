Возвращаем свои деньги: основные группы налоговых вычетов для россиян в 2025 году

В 2025 году граждане РФ могут получить налоговые вычеты только за три предыдущих года (2022-2024 гг.). Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Россияне могут получить вычеты в стандартном (по декларации 3-НДФЛ или через работодателя) или упрощенном порядке.

Налоговый вычет представляет собой уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Эксперт выделила несколько основных групп налоговых вычетов:

Стандартные. На них могут претендовать родители несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, льготные категории граждан, например, люди с инвалидностью.

Социальные. Предоставляются при оплате лечения, покупке лекарств, обучения, занятий спортом, при добровольном пенсионном и медицинском страховании.

Имущественные. Их можно оформить при покупке или продаже недвижимости, в том числе земельных участков. Подобные налоговые вычеты также можно получить по процентам по ипотеке, в некоторых случаях — за ремонт квартиры или отделку дома.

Инвестиционные. Предоставляются по доходам от операций с ценными бумагами, при пополнении индивидуального инвестиционной счета (ИИС) или дохода от операций по нему.

Профессиональные. Вычеты для индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан, ведущих частную практику.

По упрощенному порядку в 2025 году можно получить только имущественные, инвестиционные и социальные вычеты, добавила Проданова.

«Сам процесс предоставления налогового вычета при упрощенной процедуре максимально прозрачен. На основании предоставленных банками или другими налоговыми агентами сведений на получение налоговых вычетов ФНС самостоятельно не позднее 20 марта 2025 года формирует заявление в личном кабинете налогоплательщика на своем сайте», — объяснила экономист.

После чего гражданину остается только подтвердить данное заявление и отправить его на проверку, срок которой не превышает 10 рабочих дней, заключила эксперт.

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