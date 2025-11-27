Бриллиант антиквариата: первое русское руководство по фигурному катанию Панина-Коломенкина продают на «Авито» в Москве

У столичных любителей антикварных книг есть возможность приобрести находку для всего спортивного мира: первую русскоязычную книгу по искусству фигурного катания «Фигурное катание на коньках (Международный стиль)», выпущенную в Санкт-Петербурге в 1910 году. Его стоимость составляет 217,3 тыс. рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Автор объявления отмечает, что экземпляр сохранился в очень хорошем состоянии и представлен в оригинальном издательском переплете с золотым тиснением. Книга включает портрет автора, 340 страниц текста и 64 листа с иллюстрациями, выполненных ведущими мастерскими начала ХХ века — в заведении Голике и Вильборг в Санкт-Петербурге и у Э.Арнольда в Лондоне.

Фото:

Особая ценность книги связана с ее автором — Николаем Паниным-Коломенкиным, первым российским олимпийским чемпионом и основоположником научного подхода к фигурному катанию. Продавец обращает внимание на то, что именно это издание стало первым практическим руководством по технике фигурного катания в России, за которое Панин получил две золотые медали «За выдающееся в области спорта научное сочинение по фигурному катанию на коньках». Материал в книге изложен последовательно и детально, а каждая фигура сопровождается фотографическими иллюстрациями.

Автор объявления подчеркивает, что данная книга представляет собой не просто старинный экземпляр, а настоящий исторический раритет. Она ценна как для коллекционеров, так и для тех, кто интересуется историей спорта и отечественной школы фигурного катания. Приобрести книгу можно за 217,3 тыс. рублей.

